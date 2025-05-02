3 мая на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 35 тура Серии А между «Лечче» и «Наполи». Хозяева продолжают бороться за выживание, а гости уверенно лидируют в чемпионате и стремятся закрепить первое место. «Лечче» находится в затяжной безвыигрышной серии, а «Наполи» показывает стабильную игру, сохраняя лидерство и демонстрируя лучшую оборону турнира. Ожидается матч с контролем мяча со стороны гостей и ограниченными шансами хозяев.
«Лечче»
«Лечче» занимает 17 место с 27 очками после 34 туров. Команда не выигрывает 11 матчей подряд, а последняя игра завершилась ничьей с «Аталантой» (1:1). Лидером нападения остаeтся Никола Крстович с 11 голами в 34 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.60 и 1.60 за матч). «Лечче» испытывает проблемы с атакой и обороной, регулярно пропуская и не реализуя моменты. В последних матчах команда полагается на стандарты, но эффективность низкая.
«Наполи»
«Наполи» лидирует с 74 очками, выиграв 22 матча из 34. Команда победила в 3 последних турах, включая победу над «Торино» (2:0). Лидером атаки является Скотт Мактоминей с 12 голами в 32 матчах. В последних 5 турах «Наполи» забил 9 и пропустил 2 мяча (в среднем 1.80 и 0.40 за матч). Команда демонстрирует надeжную оборону, не пропуская в 3 последних встречах, и сохраняет высокий уровень реализации моментов.
Факты о командах:
«Лечче»
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 9 последних матчах.
- Не выигрывает в 11 последних матчах.
«Наполи»
- Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Лечче» – «Наполи»
«Лечче» подходит к матчу в кризисном состоянии: слабая атака, неуверенная оборона и отсутствие побед. «Наполи» стабильно играет на выезде, демонстрируя баланс между атакой и защитой. Гости будут контролировать мяч и навязывать свой темп, а хозяева постараются сыграть от обороны. Учитывая разницу в классе и форме, «Наполи» должен одержать победу, при этом хозяева вряд ли смогут вскрыть защиту лидера.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.50
- Наполи не пропустит – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Точный счeт 0:2 в пользу «Наполи» – коэффициент 7.50