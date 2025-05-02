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Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Наполи»: Серия А, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:44
Лечче - Наполи
03 мая 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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7.5
Точный счёт 0:2 в пользу «Наполи»
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3 мая на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 35 тура Серии А между «Лечче» и «Наполи». Хозяева продолжают бороться за выживание, а гости уверенно лидируют в чемпионате и стремятся закрепить первое место. «Лечче» находится в затяжной безвыигрышной серии, а «Наполи» показывает стабильную игру, сохраняя лидерство и демонстрируя лучшую оборону турнира. Ожидается матч с контролем мяча со стороны гостей и ограниченными шансами хозяев.

«Лечче»

«Лечче» занимает 17 место с 27 очками после 34 туров. Команда не выигрывает 11 матчей подряд, а последняя игра завершилась ничьей с «Аталантой» (1:1). Лидером нападения остаeтся Никола Крстович с 11 голами в 34 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.60 и 1.60 за матч). «Лечче» испытывает проблемы с атакой и обороной, регулярно пропуская и не реализуя моменты. В последних матчах команда полагается на стандарты, но эффективность низкая.

«Наполи»

«Наполи» лидирует с 74 очками, выиграв 22 матча из 34. Команда победила в 3 последних турах, включая победу над «Торино» (2:0). Лидером атаки является Скотт Мактоминей с 12 голами в 32 матчах. В последних 5 турах «Наполи» забил 9 и пропустил 2 мяча (в среднем 1.80 и 0.40 за матч). Команда демонстрирует надeжную оборону, не пропуская в 3 последних встречах, и сохраняет высокий уровень реализации моментов.

Факты о командах:

«Лечче»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • Не выигрывает в 11 последних матчах.

«Наполи»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
14% (2)
21% (3)
64% (9)
11
Забитых мячей
27
0.79
В среднем за матч
1.93
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
0 : 1
03.05.2025
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
26.10.2024
Лечче
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
0 : 0
26.05.2024
Лечче
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 4
30.09.2023
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1 : 2
07.04.2023
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 1
31.08.2022
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 3
09.02.2020
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 4
22.09.2019
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
19.12.2010
Лечче
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 1
10.05.2009
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
3 : 0
13.12.2008
Лечче
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Прогноз на матч «Лечче» – «Наполи»

«Лечче» подходит к матчу в кризисном состоянии: слабая атака, неуверенная оборона и отсутствие побед. «Наполи» стабильно играет на выезде, демонстрируя баланс между атакой и защитой. Гости будут контролировать мяч и навязывать свой темп, а хозяева постараются сыграть от обороны. Учитывая разницу в классе и форме, «Наполи» должен одержать победу, при этом хозяева вряд ли смогут вскрыть защиту лидера.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.50
  • Наполи не пропустит – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Точный счeт 0:2 в пользу «Наполи» – коэффициент 7.50

7.5
Точный счёт 0:2 в пользу «Наполи»
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Наполи Лечче
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