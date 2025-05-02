3 мая на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 35 тура Серии А между «Лечче» и «Наполи». Хозяева продолжают бороться за выживание, а гости уверенно лидируют в чемпионате и стремятся закрепить первое место. «Лечче» находится в затяжной безвыигрышной серии, а «Наполи» показывает стабильную игру, сохраняя лидерство и демонстрируя лучшую оборону турнира. Ожидается матч с контролем мяча со стороны гостей и ограниченными шансами хозяев.

«Лечче»

«Лечче» занимает 17 место с 27 очками после 34 туров. Команда не выигрывает 11 матчей подряд, а последняя игра завершилась ничьей с «Аталантой» (1:1). Лидером нападения остаeтся Никола Крстович с 11 голами в 34 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 8 мячей (в среднем 0.60 и 1.60 за матч). «Лечче» испытывает проблемы с атакой и обороной, регулярно пропуская и не реализуя моменты. В последних матчах команда полагается на стандарты, но эффективность низкая.

«Наполи»

«Наполи» лидирует с 74 очками, выиграв 22 матча из 34. Команда победила в 3 последних турах, включая победу над «Торино» (2:0). Лидером атаки является Скотт Мактоминей с 12 голами в 32 матчах. В последних 5 турах «Наполи» забил 9 и пропустил 2 мяча (в среднем 1.80 и 0.40 за матч). Команда демонстрирует надeжную оборону, не пропуская в 3 последних встречах, и сохраняет высокий уровень реализации моментов.

Факты о командах:

«Лечче»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 9 последних матчах.

Не выигрывает в 11 последних матчах.

«Наполи»

Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Побеждает в 3 последних матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 14% (2) 21% (3) 64% (9) 11 Забитых мячей 27 0.79 В среднем за матч 1.93 3:2 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 35 тур Лечче 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 9 тур Наполи 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 38 тур Наполи 0 : 0 Лечче Италия. Серия А, 7 тур Лечче 0 : 4 Наполи Италия. Серия А, 29 тур Лечче 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 4 тур Наполи 1 : 1 Лечче Италия. Серия А, 23 тур Наполи 2 : 3 Лечче Италия. Серия А, 4 тур Лечче 1 : 4 Наполи Италия. Серия А, 33 тур Лечче 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 14 тур Наполи 4 : 2 Лечче Италия. Серия А, 36 тур Лечче 2 : 1 Наполи Италия. Серия А, 17 тур Наполи 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 35 тур Лечче 1 : 1 Наполи Италия. Серия А, 16 тур Наполи 3 : 0 Лечче

Прогноз на матч «Лечче» – «Наполи»

«Лечче» подходит к матчу в кризисном состоянии: слабая атака, неуверенная оборона и отсутствие побед. «Наполи» стабильно играет на выезде, демонстрируя баланс между атакой и защитой. Гости будут контролировать мяч и навязывать свой темп, а хозяева постараются сыграть от обороны. Учитывая разницу в классе и форме, «Наполи» должен одержать победу, при этом хозяева вряд ли смогут вскрыть защиту лидера.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки: