В одном из матчей 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» примет «Брест». Команды имеют разные амбиции в текущем сезоне, что создает интересный контекст для предстоящей встречи. «Марсель» стремится укрепить свою позицию в топ-3, в то время как «Брест» находится в средней части таблицы и надеется на положительный результат.
«Марсель»
После 30 туров «Марсель» набрал 55 очков и занимает 2 место в турнирной таблице. Команда демонстрирует стабильность, особенно в атаке, где на счету лучшего бомбардира клуба Мэйсона Гринвуда 19 голов в 32 матчах. Несмотря на свою результативность, в последних играх команда демонстрирует определенные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Однако при этом «Марсель» продолжает выигрывать, забивая в 11 из 13 последних матчей против «Бреста», что дает им уверенность в предстоящей встрече.
На домашнем стадионе «Марсель» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, и, скорее всего, именно здесь они будут стараться взять три очка. Учитывая высокую мотивацию команды, победа «Марселя» кажется очень вероятной, особенно в свете слабых оборонительных качеств «Бреста».
«Брест»
«Брест» после 30 туров набрал 44 очка и занимает 9 место в таблице. Команда отличается хорошей атакой, забивая в последних 4 матчах, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир «Бреста» Людовик Ажорк забил 13 голов в 39 матчах, что делает его важной фигурой в атаке. Однако, несмотря на стабильность в атаке, «Брест» потерпел поражение от «Ланса» (1:3) в прошлом туре, что свидетельствует о проблемах в защите.
В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, что оставляет надежды на то, что они смогут показать достойное сопротивление «Марселю». Однако учитывая их нестабильные результаты на выезде и слабые оборонительные показатели, шансы на победу в этом матче минимальны.
Факты о командах
«Марсель»
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
- Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Бреста».
«Брест»
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 4 последних матчах.
Прогноз на матч
«Марсель» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов и будет мотивирован выиграть этот матч, чтобы укрепить свою позицию в топ-3. Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды и их форма на домашнем стадионе позволяют им быть фаворитом встречи. «Брест», с другой стороны, имеет стабильную атаку, но их слабая защита, особенно в выездных играх, вероятно, не позволит им сдержать «Марсель».
Учитывая статистику последних матчей, где «Марсель» постоянно забивает и не проигрывает в матчах против «Бреста», можно ожидать победу хозяев с хорошими шансами на то, что обе команды забьют.
Рекомендации для ставок
- Победа «Марселя» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10