Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Марсель» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.48

26 апреля 2025 11:00
Марсель - Брест
27 апр. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Марселя» – коэффициент 1.48
Сделать ставку

В одном из матчей 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» примет «Брест». Команды имеют разные амбиции в текущем сезоне, что создает интересный контекст для предстоящей встречи. «Марсель» стремится укрепить свою позицию в топ-3, в то время как «Брест» находится в средней части таблицы и надеется на положительный результат.

«Марсель»

После 30 туров «Марсель» набрал 55 очков и занимает 2 место в турнирной таблице. Команда демонстрирует стабильность, особенно в атаке, где на счету лучшего бомбардира клуба Мэйсона Гринвуда 19 голов в 32 матчах. Несмотря на свою результативность, в последних играх команда демонстрирует определенные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Однако при этом «Марсель» продолжает выигрывать, забивая в 11 из 13 последних матчей против «Бреста», что дает им уверенность в предстоящей встрече.

На домашнем стадионе «Марсель» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, и, скорее всего, именно здесь они будут стараться взять три очка. Учитывая высокую мотивацию команды, победа «Марселя» кажется очень вероятной, особенно в свете слабых оборонительных качеств «Бреста».

«Брест»

«Брест» после 30 туров набрал 44 очка и занимает 9 место в таблице. Команда отличается хорошей атакой, забивая в последних 4 матчах, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир «Бреста» Людовик Ажорк забил 13 голов в 39 матчах, что делает его важной фигурой в атаке. Однако, несмотря на стабильность в атаке, «Брест» потерпел поражение от «Ланса» (1:3) в прошлом туре, что свидетельствует о проблемах в защите.

В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, что оставляет надежды на то, что они смогут показать достойное сопротивление «Марселю». Однако учитывая их нестабильные результаты на выезде и слабые оборонительные показатели, шансы на победу в этом матче минимальны.

Факты о командах

«Марсель»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Бреста».

«Брест»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах.

Личные встречи
56% (9)
19% (3)
25% (4)
29
Забитых мячей
15
1.81
В среднем за матч
0.94
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 0
18.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
26.08.2023
Брест
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 2
27.05.2023
Брест
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
14.08.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 4
13.03.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
1 : 2
04.12.2021
Брест
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
13.03.2021
Брест
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
30.08.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 1
29.11.2019
Брест
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
1 : 0
20.04.2013
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
1 : 2
02.12.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
1 : 0
26.02.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 1
02.10.2011
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3 : 0
11.05.2011
Брест
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 0
22.12.2010
Марсель
Показать все

Прогноз на матч

«Марсель» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов и будет мотивирован выиграть этот матч, чтобы укрепить свою позицию в топ-3. Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды и их форма на домашнем стадионе позволяют им быть фаворитом встречи. «Брест», с другой стороны, имеет стабильную атаку, но их слабая защита, особенно в выездных играх, вероятно, не позволит им сдержать «Марсель».

Учитывая статистику последних матчей, где «Марсель» постоянно забивает и не проигрывает в матчах против «Бреста», можно ожидать победу хозяев с хорошими шансами на то, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

1.48
Победа «Марселя» – коэффициент 1.48
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 4
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Йокогама Маринос - Аль-Наср
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
Матч завершен
4 : 1
1.8
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион - Ренн
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
Матч завершен
0 : 1
1.88
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман - Динамо-Брест
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
1.83
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр - Монако
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Матч завершен
3 : 0
1.8
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед
Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.80
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 