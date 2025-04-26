В одном из матчей 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» примет «Брест». Команды имеют разные амбиции в текущем сезоне, что создает интересный контекст для предстоящей встречи. «Марсель» стремится укрепить свою позицию в топ-3, в то время как «Брест» находится в средней части таблицы и надеется на положительный результат.

«Марсель»

После 30 туров «Марсель» набрал 55 очков и занимает 2 место в турнирной таблице. Команда демонстрирует стабильность, особенно в атаке, где на счету лучшего бомбардира клуба Мэйсона Гринвуда 19 голов в 32 матчах. Несмотря на свою результативность, в последних играх команда демонстрирует определенные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Однако при этом «Марсель» продолжает выигрывать, забивая в 11 из 13 последних матчей против «Бреста», что дает им уверенность в предстоящей встрече.

На домашнем стадионе «Марсель» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, и, скорее всего, именно здесь они будут стараться взять три очка. Учитывая высокую мотивацию команды, победа «Марселя» кажется очень вероятной, особенно в свете слабых оборонительных качеств «Бреста».

«Брест»

«Брест» после 30 туров набрал 44 очка и занимает 9 место в таблице. Команда отличается хорошей атакой, забивая в последних 4 матчах, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир «Бреста» Людовик Ажорк забил 13 голов в 39 матчах, что делает его важной фигурой в атаке. Однако, несмотря на стабильность в атаке, «Брест» потерпел поражение от «Ланса» (1:3) в прошлом туре, что свидетельствует о проблемах в защите.

В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, что оставляет надежды на то, что они смогут показать достойное сопротивление «Марселю». Однако учитывая их нестабильные результаты на выезде и слабые оборонительные показатели, шансы на победу в этом матче минимальны.

Факты о командах

«Марсель»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.

Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Бреста».

«Брест»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

Личные встречи 56% (9) 19% (3) 25% (4) 29 Забитых мячей 15 1.81 В среднем за матч 0.94 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 1 тур Брест 1 : 5 Марсель Франция. Лига 1, 22 тур Брест 1 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 3 тур Марсель 2 : 0 Брест Франция. Лига 1, 37 тур Марсель 1 : 2 Брест Франция. Лига 1, 2 тур Брест 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 28 тур Брест 1 : 4 Марсель Франция. Лига 1, 17 тур Марсель 1 : 2 Брест Франция. Лига 1, 29 тур Марсель 3 : 1 Брест Франция. Лига 1, 2 тур Брест 2 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 15 тур Марсель 2 : 1 Брест Франция. Лига 1, 33 тур Марсель 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 15 тур Брест 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 25 тур Брест 1 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 9 тур Марсель 1 : 1 Брест Франция. Лига 1, 35 тур Марсель 3 : 0 Брест Франция. Лига 1, 19 тур Брест 0 : 0 Марсель

Прогноз на матч

«Марсель» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов и будет мотивирован выиграть этот матч, чтобы укрепить свою позицию в топ-3. Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды и их форма на домашнем стадионе позволяют им быть фаворитом встречи. «Брест», с другой стороны, имеет стабильную атаку, но их слабая защита, особенно в выездных играх, вероятно, не позволит им сдержать «Марсель».

Учитывая статистику последних матчей, где «Марсель» постоянно забивает и не проигрывает в матчах против «Бреста», можно ожидать победу хозяев с хорошими шансами на то, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок