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Монако - Страсбур: прогноз на матч 30 тур Франция. Лига 1 – 19 апреля

18 апреля 2025 13:11
Монако - Страсбур
19 апр. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.75
Победа «Монако» – коэффициент 1.75
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19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором парижане будут принимать «Страсбур». Для «Монако» этот матч важен в контексте борьбы за чемпионство, а для «Страсбура» – в борьбе за еврокубки. Ожидается, что хозяева будут фаворитами этой встречи, но «Страсбур» не сдастся без боя.

«Монако»

«Монако» находится на втором месте с 53 очками после 29 туров. Команда демонстрирует отличные результаты в последних матчах, одержав 9 побед подряд в Лиге 1, включая уверенную победу над «Марселем» (3:0). В последних 5 играх «Монако» забил 9 голов и пропустил 4.Мика Бирет с 14 голами продолжает быть главным бомбардиром команды. Хотя парижане имеют сильную атаку (80 забитых голов в 28 матчах), оборона команды не всегда идеальна, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Однако на своeм поле «Монако» стабильно показывает отличные результаты, и вряд ли уступит «Страсбуру».

«Страсбур»

«Страсбур» находится на 6-м месте с 50 очками. Команда не проигрывает в последних 9 матчах, что подчеркивает их стабильность. В последних 5 играх они забили 10 голов и пропустили 5, показывая сильную форму в атаке.Лучший бомбардир команды – Эмануэль Эмега с 13 голами. Однако «Страсбур» страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 1 гол за матч. Против «Монако» будет сложно, но они способны создать проблемы на контратаках, как показали последние игры.

Факты о командах

«Монако»

  • В последних 5 играх: 4 победы, 1 ничья
  • В среднем 1.80 гола за игру, 0.80 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Мика Бирет – 14 голов в 21 матче
  • Забивает в 14 последних матчах

«Страсбур»

  • В последних 5 играх: 3 победы, 2 ничьи
  • В среднем 2.00 гола за игру, 1.00 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Эмануэль Эмега – 13 голов в 26 матчах
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
56% (10)
17% (3)
28% (5)
33
Забитых мячей
23
1.83
В среднем за матч
1.28
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 0
19.04.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1 : 3
09.11.2024
Монако
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
0 : 1
10.03.2024
Монако
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
3 : 0
20.08.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
4 : 3
02.04.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1 : 2
06.08.2022
Монако
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
13.03.2022
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
28.11.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
03.03.2021
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 2
27.09.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1 : 3
25.01.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2 : 2
01.09.2019
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1 : 5
19.01.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
2 : 1
20.10.2018
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1 : 3
09.03.2018
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
3 : 0
16.09.2017
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
0 : 2
05.04.2008
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
3 : 0
10.11.2007
Страсбур
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Прогноз на матч «Монако» – «Страсбур»

«Монако» выглядит фаворитом встречи, особенно на своeм поле, где они стабильно побеждают. Команда демонстрирует отличную атаку, но при этом пропускает. «Страсбур» продолжает свою беспроигрышную серию, но защита команды оставляет желать лучшего.Хотя «Страсбур» имеет достаточно атакующих ресурсов, чтобы забить, вряд ли они смогут соперничать с мощной атакой «Монако». Ожидаем победу хозяев с голами с обеих сторон, но с темпом, который будет удобен для «Монако».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.75
Победа «Монако» – коэффициент 1.75
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Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Страсбур Монако
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0 : 1
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