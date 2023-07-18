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В каком порядке играть в Call of Duty по хронологии и по сюжету

Call of Duty – один из самых популярных шутеров в истории компьютерных игр. Компания Activision запустила серию в 2003 году, и сейчас она приносит в год по несколько миллиардов долларов.

Но в каком порядке нужно играть в CoD, чтобы не пропустить ничего важного в сюжете? Об этом мы расскажем в нашем материале.

Какой порядок выхода игр Call of Duty

Если говорить о дате выхода, то порядок игр такой:

• Call of Duty 1 (здесь и далее – год выхода; 2003 год). Сюжет построен на миссиях вокруг событий Второй мировой войны, нужно играть за американского солдата;

• Call of Duty: United Offensive (2004). Это дополнение к игре, вышедшей в 2003 году. Тематика та же – Вторая мировая война. Сюжет – подвиги американского солдата, основанные на реальных событиях с участием американской армии и войне на территории Европы;

• Call of Duty 3 (2005). Здесь сюжет разнообразнее: события Второй мировой войны нужно переживать от лица советского, американского и английского солдат.

• Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). Здесь события уже XXI века, а герои переживают битвы из различных горячих точек планеты;

• Call of Duty: World at War (2008). Продолжение тематики Второй мировой войны, но здесь Activision уже раскрывает конфликт США и Японии;

• Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Снова тематика современной борьбы с терроризмом. Здесь события развиваются через пять лет после истории Modern Warfare. По сюжету, нужно вести борьбу после террориста-последователя злодея из первой части MW;

• Call of Duty: Black Ops (2010). Борьба американских солдат против сотрудников советских спецслужб, которые пытаются развалить государственный строй США;

• Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011). Третья часть вполне зашедшей фанатам серии MW. Война США и России, которая ведется на территории Штатов. В этой войне участвуют и войска европейских стран;

• Call of Duty: Black Ops 2 (2012). Снова борьба американской армии против терроризма;

• Call of Duty: Ghosts (2013). Действия игры проходят в 2023 году и рассказывают о войне «Федерации» (страны Южной Америки) против США;

• Call of Duty: Advanced Warfare (2014). 2054 год, человечество достигла пика технологического развития. Вторая Корейская война, в которой бьются войска США – они дальше участвуют в ряде военных миссий по всему миру;

• Call of Duty: Black Ops 3 (2015). Продолжение Black Ops 2, но сюжет рассказывает о войне 2065 года. В основном военные конфликты с применением мощной техники затрагивают Северную Азию и Африку;

• Call of Duty: Infinite Warfare (2016). Действия от 2180 года, которые затрагивают разборки в космосе;

• Call of Duty: WWII (2017). Снова Вторая мировая война, события разворачиваются на территории оккупированных Германией Франции, Бельгии и других стран;

• Call of Duty: Black Ops 4 (2018). Нет сюжета для игры офлайн. Серия сосредоточена на многопользовательском режиме с различными режимами;

• Call of Duty: Modern Warfare (2019). Более заостренная на политике часть. Она рассказывает о работе сотрудника спецслужб США в двух вымышленных странах – Урзыкстан и Кастовия.

• Call of Duty: Black Ops Cold War (2020). События происходят между Black Ops 1 и Black Ops 2 и связаны со шпионской слежкой СССР. Действия распространяются на несколько европейских стран и США;

• Call of Duty: Vanguard (2021). История нескольких американских солдат, штурмующих немецкий поезд с военной техникой в период Второй мировой.

В каком порядке играть в Call of Duty, чтобы понять сюжет

Сразу нужно отметить: у серии CoD нет четкой сюжетной линии. Игры разбиваются на несколько серий с абсолютно разными сюжетами. Но если мы говорим о неком хронологическом порядке, то он такой:

  • Call of Duty: WW2 (1940-1945);
  • Call of Duty 2 (1941-1945);
  • Call of Duty: World at War (1941-1945);
  • Call of Duty (1942-1945);
  • Call of Duty 3 (1944);
  • Call of Duty: Black Ops (1961-1968);
  • Call of Duty: Black Ops Cold War (1981);
  • Call of Duty: Black Ops 2 – миссии Алекса Мэйсона(1986-1989);
  • Call Of Duty 4: Modern Warfare (1996-2011);
  • Call Of Duty: Modern Warfare (1999-2019);
  • Call Of Duty: Modern Warfare 2 (2016);
  • Call Of Duty: Modern Warfare 3 (2016-2017);
  • Сall Of Duty: Ghosts (2015-2027);
  • Call of Duty: Black Ops 2 – Миссии Дэвида Мэйсона (2025);
  • Call of Duty: Black Ops 4 (2043);
  • Call Of Duty: Advanced Warfare (2054-2061);
  • Call of Duty: Black Ops 3 (2065-2070);
  • Call of Duty: Infinite Warfare (2180).

Фото: ZUMAPRESS, imago-images.de/Global Look Press

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