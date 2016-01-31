Правильный или неправильный выбор

Переход Эдера Ситадина Мартинса из «Сампдории» в «Интер» очень любопытен по многим причинам. Одна из которых - это слова самого нападающего о том, что генуэзский клуб вынудил его уйти и оставил ему выбор: «Интер» или «Лестер».

Переход Эдера Ситадина Мартинса из «Сампдории» в «Интер» очень любопытен по многим причинам. Одна из которых - это слова самого нападающего о том, что генуэзский клуб вынудил его уйти и оставил ему выбор: «Интер» или «Лестер». Оба клуба предложили 13 миллионов евро. Игрок сборной Италии выбрал «Интер». И я бы хотел это обсудить.

Руководство «Дории» вынудило форварда уйти не из-за конфликтов или недоверия игроку, а из-за денег. Их можно понять, футболисту 29 лет и это обычная практика, а вот собственно для Эдера – это неплохая отмазка перед родными фанатами. Но правильный ли клуб он выбрал?

Очевидно, что «Интернационале» - это топ клуб с историей, чем не может похвастаться «Лестер Сити». И болельщиков у итальянского клуба больше, и играют на легендарном «Сан-Сиро», да и адаптироваться к Серии А футболисту не надо. Но и вариант с «лисами» очень даже привлекателен. Объясню почему.

Во-первых, уровень Английской Премьер-Лиги выше и многие футболисты мечтают попробовать свои силы в Англии. Во-вторых, «Лестер» борется за чемпионство, в то время как «Интер» борется за попадание в Лигу Чемпионов. Плюс ко всему английскую команду тренирует итальянец Раньери – это значит, что не будет проблем с языком. Да и в сборной Италии игроки из АПЛ себя очень хорошо проявляют (Пелле, Дармиан). Почему бы и не попробовать свои силы в новом чемпионате?

Разумеется, что подопечные Клаудио Раньери ещё не выиграли чемпионство и команду ждёт массовый уход лидеров летом и подобного успеха команда в следующем сезоне не факт, что добьётся. Но моё личное мнение, «лисы» не опустятся ниже 3-го места, и если так будет, то в следующем сезоне гарантируют себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. И Эдер мог бы выиграть медаль АПЛ, поиграть в следующем сезоне в Л/ч, услышать легендарный гимн со стадиона, а после перейти в какой-нибудь другой клуб.

В любом случае, итальянский бразилец сделал свой выбор, по слухам миланский клуб предложил зарплату больше. Его ожидает интересная конкуренция. А вот «интеристам» повезло приобрести такого форварда. И конкуренция в атаке на пользу пойдёт, и в сборной Италии есть представитель клуба, и команде лишний итальянец не помешает (хоть и ориунди). Ну а мы теперь с нетерпением ждём его дебюта и желаем удачи на новом месте.