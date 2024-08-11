Silas Andersen - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Silas Andersen
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Silas Andersen
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|90' - 90'
|Херенвен
|1:1
|Утрехт
|Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Утрехт
|1:0
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|90' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Зволле (Зволле)