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Сергей Осадчук
Статистика
Сергей Осадчук - статистика
Завершил карьеру
18 октября 1982 (43)
#4 | Полузащитник
166 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 18 тур
Торпедо
2 : 2
26.10.2012
Уфа
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1 : 1
22.10.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4 : 0
02.10.2012
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2 : 1
21.09.2012
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.09.2012
Уфа
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2 : 1
06.09.2012
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
27.08.2012
Уфа
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3 : 2
22.08.2012
Химки
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Cибирь
0 : 1
17.08.2012
Уфа
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Уфа
0 : 2
13.08.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ротор
0 : 1
07.08.2012
Уфа
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Уфа
1 : 1
30.07.2012
Салют
1' - 78'
62'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0 : 1
24.07.2012
Уфа
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Уфа
3 : 0
16.07.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
09.07.2012
Уфа
1' - 90'
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