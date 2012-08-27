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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Уфа
Балтика - Уфа: обзор матча 27 августа 2012
Балтика
27.08.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
26'
М. Вотинов (П)
83'
Р. Войдель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Уфа
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Волков
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Войдель
Пас отдал
Ю. Кириллов
78'
Замена
С. Данилов
️️️️
М. Маркосов
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Вишняковс
76'
63'
Замена
С. Осадчук
️️️️
Е. Духнов
Замена
В. Крючков
️️️️
Д. Сысуев
60'
59'
Желтая карточка
С. Путилин
Замена
М. Рытов
️️️️
С. Игнатьев
54'
Желтая карточка
Г. Чиркин
53'
46'
Замена
А. Киреев
️️️️
Д. Карлос
30'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вотинов
26'
Желтая карточка
А. Гацко
20'
7'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
28
Евгений Духнов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
7
Сергей Данилов
ПП
3-4-3
1
Колинько
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
27
Игнатьев
33
Волков
8
Чиркин
20
Вишняковс
17
Гацко
45
Вотинов
8
Сысуев
4-1-3-1-1
1
Кобозев
44
Тишкин
33
Путилин
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
28
Духнов
11
Карлос
20
Войдель
88
Галыш
9
Маркосов
33
Волков
88
Шубладзе
88
Шубладзе
33
Волков
8
Сысуев
55
Крючков
55
Крючков
8
Сысуев
27
Игнатьев
4
Рытов
4
Рытов
27
Игнатьев
20
Вишняковс
93
Каленкович
93
Каленкович
20
Вишняковс
28
Духнов
4
Осадчук
4
Осадчук
28
Духнов
11
Карлос
22
Киреев
22
Киреев
11
Карлос
9
Маркосов
7
Данилов
7
Данилов
9
Маркосов
Остались в запасе
Балтика
Уфа
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
22
Дмитрий Изотов
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Балтика - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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