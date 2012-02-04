|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|58' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:4
|Осасуна (Памплона)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.04.2012
|1' -65'
|Малага (Малага)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|22.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|19.03.2012
|70' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|25.02.2012
|61' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Спортинг (Хихон)
|18.02.2012
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Расинг (Сантандер)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2012
|66' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Расинг (Сантандер)
|07.01.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|18.12.2011
|59' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|27.08.2011
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|4:3
|Расинг (Сантандер)