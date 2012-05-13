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Кеннеди
Статистика
Кеннеди - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1980 (45)
#16 | Нападающий
181 см | 76 кг
Швеция | Турция
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 4
13.05.2012
Осасуна
58' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
1' - 65'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
70' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
0 : 2
11.03.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
61' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
18.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2 : 2
29.01.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
66' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
59' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
4 : 3
27.08.2011
Расинг
1' - 90'
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