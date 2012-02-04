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    Кеннеди - статистика

    Нападающий
    Имя Кеннеди
    Фамилия Бакирчиоглу
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1980 (42 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 58' -90' Расинг (Сантандер) 2:4 Осасуна (Памплона)
    22.04.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    09.04.2012 1' -65' Малага (Малага) 3:0 Расинг (Сантандер)
    31.03.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Гранада (Гранада)
    22.03.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:3 Севилья (Севилья)
    19.03.2012 70' -90' Эспаньол (Барселона) 3:1 Расинг (Сантандер)
    11.03.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Барселона (Барселона)
    25.02.2012 61' -90' Расинг (Сантандер) 1:1 Спортинг (Хихон)
    18.02.2012 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Расинг (Сантандер)
    04.02.2012 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Расинг (Сантандер)
    29.01.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2012 66' -90' Расинг (Сантандер) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    15.01.2012 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Расинг (Сантандер)
    07.01.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:0 Сарагоса (Сарагоса)
    18.12.2011 59' -90' Расинг (Сантандер) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    27.08.2011 1' -90' Валенсия (Валенсия) 4:3 Расинг (Сантандер)
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