Arad Bar - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Arad Bar
|Команда
|ЛНЗ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Arad Bar
|Команда
|ЛНЗ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛНЗ
|11
|1
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2024
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|19.05.2024
|1' -46'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:0
|Заря (Луганск)
|04.05.2024
|46' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|84'
|27.04.2024
|1' -62'
|ЛНЗ (Черкасы)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|21.04.2024
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|ЛНЗ (Черкасы)
|15.04.2024
|1' -86'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|01.04.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|35' 90'
|23.03.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Минай (Минай)
|90'
|12.03.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|57'
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|45'
|01.03.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|0:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|57'
|23.02.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|50'