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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Рух
ЛНЗ - Рух: обзор матча 18 августа 2024
ЛНЗ
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Рух
73'
О. Тилль
82'
Г. Пасич
90+6'
М. Яшари (П)
51'
И. Квасница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Рух
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Яшари
90'
+6
Замена
A. Bar
️️️️
О. Тилль
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Пасич
82'
Желтая карточка
О. Тилль
79'
76'
Замена
К. Криспим
️️️️
Я. Карабин
ГОЛ! 1:1!
О. Тилль
Пас отдал
М. Яшари
73'
Замена
В. Бойко
️️️️
Д. Олейник
60'
Замена
Ф. Момо
️️️️
М. Ассинор
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Квасница
49'
Желтая карточка
В. Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
4-3-1-3
4
34
Муравский
55
Салиху
22
Путря
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
16
Олейник
99
22
90
Ассинор
3-1-2-3-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
11
Рунич
95
Краснопир
18
Тилль
8
8
18
Тилль
16
Олейник
18
Бойко
18
Бойко
16
Олейник
90
Ассинор
22
Момо
22
Момо
90
Ассинор
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
ЛНЗ
Рух
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча ЛНЗ - Рух
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Черкасы-Арена
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