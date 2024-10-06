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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - ЛНЗ
Шахтер - ЛНЗ: обзор матча 06 октября 2024
Шахтер
06.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
5 : 1
Завершен
ЛНЗ
13'
Г. Судаков
26'
А. Зубков
50'
Г. Судаков
53'
Г. Судаков
57'
Г. Судаков
62'
Ш. Ноникашвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - ЛНЗ
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
88'
Желтая карточка
Ф. Момо
Замена
Е. Назарина
️️️️
Д. Крыськив
79'
79'
Замена
Д. Норенков
️️️️
Г. Пасич
Замена
Педриньо
️️️️
А. Зубков
73'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Бондаренко
68'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Л. Траоре
68'
63'
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Олейник
63'
Замена
О. Халаила
️️️️
А. Авагимян
Желтая карточка
Е. Конопля
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Ш. Ноникашвили
ГОЛ! 5:0!
Г. Судаков
57'
ГОЛ! 4:0!
Г. Судаков
53'
ГОЛ! 3:0!
Г. Судаков
Пас отдал
А. Бондаренко
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Зубков
Пас отдал
Г. Судаков
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Судаков
Пас отдал
Л. Траоре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
16
Олейник
22
Момо
99
22
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
21
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Зубков
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
11
Пасич
17
Норенков
17
Норенков
11
Пасич
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
10
Авагимян
19
Халаила
19
Халаила
10
Авагимян
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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