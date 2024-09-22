Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - ЛНЗ
Полесье - ЛНЗ: обзор матча 22 сентября 2024
Полесье
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
34'
Д. Топалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - ЛНЗ
79'
Замена
В. Наумец
️️️️
А. Авагимян
77'
Желтая карточка
Н. Муравский
Желтая карточка
J. Vialle
71'
Замена
А. Смоляков
️️️️
Г. Майсурадзе
69'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Т. Коста
61'
Замена
М. Мельниченко
️️️️
Б. Крушинский
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Топалов
Пас отдал
М. Яшари
26'
Желтая карточка
Г. Пасич
Желтая карточка
Б. Крушинский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-1-2-3-2
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
18
Бойко
12
Топалов
99
22
Момо
31
Майсурадзе
29
Смоляков
29
Смоляков
31
Майсурадзе
55
Крушинский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
10
Авагимян
9
Наумец
9
Наумец
10
Авагимян
Остались в запасе
Полесье
ЛНЗ
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Полесье - ЛНЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Полесье
ЛНЗ
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
УПЛ: шансы «Эпицентра» и «ЛНЗ» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:31
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
УПЛ: шансы «Эпицентра» и «ЛНЗ» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:31
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+