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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - ЛНЗ
Динамо К - ЛНЗ: обзор матча 01 сентября 2024
Динамо К
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЛНЗ
22'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - ЛНЗ
90'
+3
Замена
Д. Олейник
️️️️
A. Dajko
88'
Желтая карточка
В. Бойко
Желтая карточка
Г. Бущан
86'
Замена
Н. Михайленко
️️️️
В. Бражко
85'
Замена
М. Брагару
️️️️
А. Ярмоленко
75'
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Ванат
75'
67'
Желтая карточка
Д. Топалов
65'
Замена
О. Халаила
️️️️
Г. Пасич
Замена
В. Буяльский
️️️️
В. Рубчинский
60'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
60'
Желтая карточка
В. Рубчинский
58'
46'
Замена
В. Бойко
️️️️
О. Тилль
22'
Желтая карточка
Х. Салиху
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ярмоленко
22'
5'
Желтая карточка
Г. Пасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-3
22
Путря
4
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
22
Момо
22
99
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
20
Супряга
20
Супряга
19
Ванат
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
9
Наумец
9
Наумец
4
16
Олейник
16
Олейник
4
11
Пасич
19
Халаила
19
Халаила
11
Пасич
Остались в запасе
Динамо К
ЛНЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Динамо К - ЛНЗ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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