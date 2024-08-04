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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Левый берег
ЛНЗ - Левый берег: обзор матча 04 августа 2024
ЛНЗ
04.08.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Левый берег
90+3'
М. Ассинор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Левый берег
ГОЛ! 1:0!
М. Ассинор
90'
+3
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Олейник
80'
73'
Замена
E. Astakhov
️️️️
V. Voytsekhovskiy
73'
Замена
T. Halas
️️️️
O. Synytsia
Желтая карточка
М. Яшари
72'
65'
Замена
I. Kogut
️️️️
M. Kohut
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
2-4-1-2
55
Салиху
22
Путря
11
Пасич
18
Тилль
7
22
Яшари
16
Олейник
99
90
Ассинор
3-1-5-1
1
2
Соколов
3
5
Самар
97
Якимов
44
Банада
11
96
19
18
Дедух
38
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
19
17
17
19
11
27
27
11
96
26
26
96
9
Колесник
9
Колесник
Остались в запасе
ЛНЗ
Левый берег
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча ЛНЗ - Левый берег
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Черкасы-Арена
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