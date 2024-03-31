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    Kahveh Zahiroleslam - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Kahveh Zahiroleslam
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 66' - 90' Гент 2:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 26 5 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 66' -90' Гент (Гент) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.05.2024 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    12.05.2024 1' -73' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    03.05.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.04.2024 1' -67' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23'
    23.04.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Гент (Гент)
    20.04.2024 72' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    12.04.2024 1' -83' Сент-Труйден (Брюссель) 3:3 Стандард (Льеж)
    05.04.2024 58' -90' Мехелен (Мехелен) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    31.03.2024 1' -72' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    17.03.2024 1' -75' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    59'
    10.03.2024 1' -76' Эйпен (Эйпен) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.03.2024 1' -63' Антверпен (Антверпен) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.02.2024 1' -71' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Вестерло (Вестерло)
    18.02.2024 1' -76' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.02.2024 1' -79' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2024 1' -75' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    68'
    01.02.2024 1' -87' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    48' 68'
    28.01.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    85'
    21.01.2024 1' -79' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    17'
    09.12.2023 1' -61' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    6'
    03.12.2023 1' -77' Мехелен (Мехелен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    45'
    24.11.2023 1' -76' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    10.11.2023 1' -79' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    5'
    03.11.2023 1' -86' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2023 77' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.09.2023 76' -90' Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
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