Kahveh Zahiroleslam - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Kahveh Zahiroleslam
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Kahveh Zahiroleslam
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|66' - 90'
|Гент
|2:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|26
|5
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|66' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|12.05.2024
|1' -73'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|03.05.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.04.2024
|1' -67'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23'
|23.04.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Гент (Гент)
|20.04.2024
|72' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|12.04.2024
|1' -83'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|05.04.2024
|58' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|31.03.2024
|1' -72'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|17.03.2024
|1' -75'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|59'
|10.03.2024
|1' -76'
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.03.2024
|1' -63'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.02.2024
|1' -71'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Вестерло (Вестерло)
|18.02.2024
|1' -76'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.02.2024
|1' -79'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2024
|1' -75'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|68'
|01.02.2024
|1' -87'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|48' 68'
|28.01.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|85'
|21.01.2024
|1' -79'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17'
|09.12.2023
|1' -61'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|6'
|03.12.2023
|1' -77'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|45'
|24.11.2023
|1' -76'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|10.11.2023
|1' -79'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|5'
|03.11.2023
|1' -86'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2023
|77' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.09.2023
|76' -90'
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)