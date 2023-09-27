Liam Kerrigan - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Liam Kerrigan
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Liam Kerrigan
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Комо
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|1' -33'
|Комо (Комо)
|2:1
|Модена (Модена)
|03.12.2023
|90' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Комо (Комо)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:1
|Комо (Комо)
|28.10.2023
|75' -90'
|Комо (Комо)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|20.10.2023
|78' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Комо (Комо)
|08.10.2023
|78' -90'
|Комо (Комо)
|1:3
|Кремонезе (Кремона)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:1
|Комо (Комо)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2023
|74' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:3
|Комо (Комо)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Тернана (Терни)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Комо (Комо)
|26.08.2023
|59' -90'
|Комо (Комо)
|2:2
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|20.08.2023
|59' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Комо (Комо)