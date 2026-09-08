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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Ахмад Аль-Харби
Статистика
€ 100 тыс
Ахмад Аль-Харби - статистика
Аль-Иттифак
6 октября 1994 (31)
#23 | Вратарь
189 см
Саудовская Аравия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
08.09.2026
Аль-Файсали
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Абха
0 : 1
04.09.2026
Аль-Иттифак
Был в запасе
Статистика по турнирам
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Раед
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Дамак
1 : 1
27.05.2024
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Раед
0 : 0
23.05.2024
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Вахда
0 : 1
16.05.2024
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
04.05.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Раед
2 : 2
27.04.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Фат
3 : 1
18.04.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Раед
2 : 0
07.04.2024
Аль-Хазм
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Раед
0 : 1
01.04.2024
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
29.03.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Раед
0 : 0
16.03.2024
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Наср
1 : 3
07.03.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Раед
1 : 2
29.02.2024
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 1
23.02.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
18.02.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Раед
4 : 3
29.12.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
23.12.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Раед
0 : 1
15.12.2023
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Раед
2 : 0
02.12.2023
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таи
4 : 3
24.11.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
0 : 0
07.10.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
1 : 2
30.09.2023
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Таавун
2 : 1
21.09.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Раед
1 : 3
16.09.2023
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фейха
0 : 0
01.09.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Раед
3 : 0
28.08.2023
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Раед
0 : 4
24.08.2023
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Абха
1 : 0
19.08.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Раед
0 : 3
14.08.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
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