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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Раед
Халидж - Аль-Раед: обзор матча 07 октября 2023
Халидж
07.10.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Раед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Раед
90'
+4
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Фузаир
90'
+3
Желтая карточка
М. Норманн
90'
+1
Желтая карточка
У. Гонсалес
Желтая карточка
М. Шериф
90'
90'
Замена
М. Аль-Биши
️️️️
А. Аль-Фахад
90'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
К. Эль-Беркауи
Замена
М. Хамзи
️️️️
А. Салех Аль-Хайдар
84'
66'
Желтая карточка
К. Эль-Беркауи
Желтая карточка
И. Родригес
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
5
Ву-Ен
25
Аль-Хайдар
77
Саид
10
Мартинш
7
Нарей
10
Шериф
7
Родригес
3-4-2-1
99
Морейра
2
Ваеши
19
Аль-Фахад
27
Аль-Собеаи
23
Аль-Давсари
21
Лум
17
Норманн
21
Гонсалес
10
Фузаир
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
25
Аль-Хайдар
15
Хамзи
15
Хамзи
25
Аль-Хайдар
19
Аль-Фахад
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
19
Аль-Фахад
10
Фузаир
18
Азази
18
Азази
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
11
Таварес
11
Таварес
95
Эль-Беркауи
Остались в запасе
Халидж
Аль-Раед
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Статистика матча Халидж - Аль-Раед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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