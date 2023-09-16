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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Наср
Аль-Раед - Аль-Наср: обзор матча 16 сентября 2023
Аль-Раед
16.09.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
89'
М. Фузаир (П)
45+1'
С. Мане
49'
Талиска
78'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Наср
90'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Мане
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Фузаир
89'
87'
Желтая карточка
А. Аль-Амри
85'
Замена
А. Аль-Амри
️️️️
А. Ладжами
85'
Замена
М. Касем
️️️️
А. Теллес
84'
Желтая карточка
А. Теллес
Замена
М. Лум
️️️️
А. Саюд
81'
78'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Талиска
Замена
К. Эль-Беркауи
️️️️
Я. Сунбул
75'
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Норманн
65'
59'
Желтая карточка
А. Аль-Хассан
57'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
А. аль-Хаибари
49'
ГОЛ! 0:2!
Талиска
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
Замена
А. Аль-Фахад
️️️️
Ж. Таварес
46'
46'
Замена
Талиска
️️️️
А. Гариб
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
18
Найеф Азази
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
94
Талиска
АП
3-3-1-2-1
99
Морейра
23
Аль-Давсари
21
Гонсалес
2
Ваеши
13
Аль-Юсеф
17
Норманн
45
Сунбул
14
Аль-Биши
10
Саюд
10
Фузаир
11
Таварес
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
14
Ляпорт
13
Теллес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
11
Таварес
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
11
Таварес
10
Саюд
21
Лум
21
Лум
10
Саюд
17
Норманн
18
Азази
18
Азази
17
Норманн
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
13
Теллес
24
Касем
24
Касем
13
Теллес
78
Ладжами
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
78
Ладжами
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
29
Гариб
94
Талиска
94
Талиска
29
Гариб
10
Мане
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
33
Валид Абдулла
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Наср
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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