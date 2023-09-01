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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Раед
Аль-Фейха - Аль-Раед: обзор матча 01 сентября 2023
Аль-Фейха
01.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Раед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Раед
90'
+5
Желтая карточка
А. Саюд
Замена
А. Аль-Анази
️️️️
М. Аль-Бакави
90'
+3
86'
Замена
Х. Аль-Джайзани
️️️️
У. Гонсалес
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
Р. Риллер
80'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
С. Мандаш
62'
62'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
М. Норманн
46'
Замена
Н. Азази
️️️️
Я. Сунбул
Желтая карточка
М. Аль-Рашиди
38'
24'
Желтая карточка
М. Аль-Биши
Пенальти не реализован!
Ф. Сакала
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
6
Сауд Зидан
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Стойкович
22
Аль-Бакави
33
Аль-Шуваиш
4
Аль-Хайбари
2
Аль-Рашиди
28
Риллер
6
Зидан
59
Цимирот
7
Оникуру
27
Мандаш
10
Сакала
3-3-1-2-1
99
Морейра
2
Ваеши
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
23
Аль-Давсари
17
Норманн
45
Сунбул
14
Аль-Биши
10
Фузаир
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
28
Риллер
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
28
Риллер
22
Аль-Бакави
70
Аль-Анази
70
Аль-Анази
22
Аль-Бакави
27
Мандаш
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
27
Мандаш
21
Гонсалес
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
21
Гонсалес
45
Сунбул
18
Азази
18
Азази
45
Сунбул
17
Норманн
11
Таварес
11
Таварес
17
Норманн
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Раед
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Раед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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