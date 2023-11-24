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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Раед
Аль-Таи - Аль-Раед: обзор матча 24 ноября 2023
Аль-Таи
24.11.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 3
Завершен
Аль-Раед
45'
Б. Менса (П)
90+2'
А. Аль-Фахад (АГ)
90+9'
Б. Менса (П)
90+10'
В. Мисиджан
12'
Ж. Таварес (П)
27'
Я. Сунбул
72'
К. Эль-Беркауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Раед
ГОЛ! 4:3!
В. Мисиджан
Пас отдал
Б. Менса
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Менса
90'
+9
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
А. Аль-Фахад
90'
+2
Желтая карточка
А. Кордя
82'
Замена
️️️️
Э. Роко
82'
75'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Фузаир
74'
Замена
Н. Азази
️️️️
К. Эль-Беркауи
72'
ГОЛ! 1:3!
К. Эль-Беркауи
Замена
В. Мисиджан
️️️️
А. Асири
56'
46'
Замена
А. Саюд
️️️️
Ж. Таварес
Замена
А. Кордя
️️️️
А. Маджраши
46'
45'
+1
Вторая желтая
М. Аль-Биши
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Менса
45'
30'
Желтая карточка
М. Аль-Биши
27'
ГОЛ! 0:2!
Я. Сунбул
Желтая карточка
А. Асири
25'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Таварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
(К)
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
10
Амир Саюд
АП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
3-1-4-1-1
33
Аль-Бакаави
4
Бауэр
3
Роко
3
Маджраши
88
Аль-Нахли
30
Семеду
7
Аль-Мувашар
13
Аль-Тояви
43
Менса
45
Асири
90
Аль-Хайзан
4-2-1-1-2
99
Морейра
23
Аль-Давсари
21
Гонсалес
19
Аль-Фахад
45
Сунбул
21
Лум
17
Норманн
14
Аль-Биши
10
Фузаир
11
Таварес
95
Эль-Беркауи
3
Маджраши
11
Кордя
11
Кордя
3
Маджраши
45
Асири
7
Мисиджан
7
Мисиджан
45
Асири
95
Эль-Беркауи
18
Азази
18
Азази
95
Эль-Беркауи
11
Таварес
10
Саюд
10
Саюд
11
Таварес
10
Фузаир
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
10
Фузаир
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Раед
1
Виктор Брага
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Раед
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia
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