Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джон Уэлш - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Джон
    Фамилия Уэлш
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1984 (39 лет)
    Рост 170
    Вес 73
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 5 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2018 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.02.2018 1' -59' Престон (Престон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    41' 59'
    10.02.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    20.01.2018 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    13.01.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    01.01.2018 Был в запасе Престон (Престон) 2:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Престон (Престон)
    26.12.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    23.12.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.12.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.11.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Престон (Престон)
    21.11.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Престон (Престон)
    17.11.2017 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    04.11.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Престон (Престон)
    45'
    14.10.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:2 Престон (Престон)
    26.09.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Престон (Престон)
    23.09.2017 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    16.09.2017 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Престон (Престон)
    12.09.2017 1' -90' Престон (Престон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    64'
    09.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    • Читайте нас: 
    11