Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Уэлш - статистика

Завершил карьеру
10 января 1984 (42)
#19 | Полузащитник
170 см | 73 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
5
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 1
24.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 1
17.02.2018
Вулверхэмптон
1' - 59'
41'
59'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брентфорд
1 : 1
10.02.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 1
20.01.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 1
13.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
2 : 3
01.01.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
29.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
0 : 0
26.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 1
23.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
1 : 0
02.12.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бристоль Сити
1 : 2
21.11.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
0 : 0
17.11.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.11.2017
Престон
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
2 : 2
14.10.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 2
26.09.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
0 : 0
23.09.2017
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
16.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
12.09.2017
Кардифф
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 1
09.09.2017
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
3
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+