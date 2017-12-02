Джон Уэлш - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Уэлш
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1984 (39 лет)
|Рост
|170
|Вес
|73
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Уэлш
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1984 (39 лет)
|Рост
|170
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|5
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.02.2018
|1' -59'
|Престон (Престон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|41' 59'
|10.02.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Престон (Престон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|17.11.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|04.11.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Престон (Престон)
|45'
|14.10.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Престон (Престон)
|26.09.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Престон (Престон)
|23.09.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Престон (Престон)
|12.09.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|64'
|09.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)