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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Престон
Ипсвич Таун - Престон: обзор матча 04 ноября 2017
Ипсвич Таун
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 0
Завершен
Престон
49'
Д. МакГолдрик
64'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Престон
84'
Желтая карточка
Б. Пирсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Целина
Пас отдал
Д. Спенс
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Спенс
49'
45'
Желтая карточка
Д. Уэлш
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
25'
23'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-1-1-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
3
Кнудсен
6
Коннолли
4
Чамберс
12
Спенс
8
Скьюз
43
Целина
14
Гарнер
17
МакГолдрик
3-5-1
12
Максвелл
4
Бойл
23
Хантингтон
14
Фишер
8
Брауне
29
Баркуйзен
19
Уэлш
4
Пирсон
14
Джонсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Престон
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ипсвич Таун - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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