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Аргентина. Примера
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Сан-Лоренсо
Факундо Фариас
Статистика
€ 2,50 млн
Факундо Фариас - статистика
Сан-Лоренсо
28 августа 2002 (24), Санта-Фе
#38 | Полузащитник
175 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
20.09.2026
Бока Хуниорс
1' - 55'
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте
1 : 1
14.09.2026
Сан-Лоренсо
1' - 90'
51'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 77'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
10
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Шарлотт
1 : 0
22.10.2023
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Интер Майами
0 : 1
08.10.2023
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Чикаго Файр
4 : 1
05.10.2023
Интер Майами
1' - 90'
90'
США. МЛС, 45 тур
Интер Майами
1 : 1
01.10.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
62'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
1 : 1
25.09.2023
Интер Майами
71' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Интер Майами
4 : 0
21.09.2023
Торонто
1' - 90'
45'
87'
США. МЛС, 40 тур
Атланта Юнайтед
5 : 2
17.09.2023
Интер Майами
1' - 90'
57'
США. МЛС, 40 тур
Интер Майами
3 : 2
10.09.2023
Канзаc Сити
1' - 88'
60'
США. МЛС, 40 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
04.09.2023
Интер Майами
1' - 74'
14'
72'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
0 : 0
31.08.2023
Нэшвилл
46' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
27.08.2023
Интер Майами
1' - 72'
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