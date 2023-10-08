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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Цинциннати
Интер Майами - Цинциннати: обзор матча 08 октября 2023
Интер Майами
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 47 тур
0 : 1
Завершен
Цинциннати
78'
А. Барреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Цинциннати
88'
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
88'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
86'
Желтая карточка
R. Celentano
81'
Замена
B. Halsey
️️️️
А. Барреаль
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Барреаль
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Йедлин
76'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Д. Мартинес
76'
64'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Замена
Ж. Мота
️️️️
Д. Руис
56'
Замена
Л. Месси
️️️️
Т. Авилес
55'
46'
Замена
А. Бупендза
️️️️
С. Сантос
27'
Желтая карточка
О. Нвободо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Давид Руис
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Диксон Арройо
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-4-1-1-1
12
Каллендер
17
Авилес
27
Кривцов
4
Миллер
32
Аллен
5
Бускетс
8
Руис
2
Йедлин
8
Кремаски
38
Фариас
77
Мартинес
4-1-2-1-2
18
4
Ариас
3
Миазга
32
Мерфи
4
Хагглунд
5
Нвободо
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
19
Сантос
2
Йедлин
21
Тэйлор
21
Тэйлор
2
Йедлин
8
Руис
10
Мота
10
Мота
8
Руис
17
Авилес
10
Месси
10
Месси
17
Авилес
77
Мартинес
34
Стефанелли
34
Стефанелли
77
Мартинес
22
Барреаль
15
15
22
Барреаль
32
Акоста
26
26
32
Акоста
19
Сантос
9
Бупендза
9
Бупендза
19
Сантос
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
Остались в запасе
Интер Майами
Цинциннати
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Alec Kann
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Интер Майами - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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