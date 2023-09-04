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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Интер Майами
Лос-Анджелес - Интер Майами: обзор матча 04 сентября 2023
Лос-Анджелес
04.09.2023, понедельник, 05:00
США. МЛС, 40 тур
1 : 3
Завершен
Интер Майами
90'
Р. Холлингшид
14'
Ф. Фариас
51'
Ж. Альба
83'
Л. Кампана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Интер Майами
ГОЛ! 1:3!
Р. Холлингшид
Пас отдал
К. Вела
90'
Желтая карточка
Д. Буанга
88'
86'
Желтая карточка
Д. Гомес
86'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Д. Гомес
83'
ГОЛ! 0:3!
Л. Кампана
Пас отдал
Л. Месси
82'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Ж. Альба
Замена
Ф. Крастев
️️️️
И. Санчес
81'
Желтая карточка
Х. Мурильо
79'
Желтая карточка
Д. Паласиос
77'
74'
Замена
Д. Арройо
️️️️
Б. Кремаски
74'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Ф. Фариас
72'
Желтая карточка
Ф. Фариас
63'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
Д. Паласиос
️️️️
С. Паленсия
62'
Замена
К. Оливера
️️️️
М. Гонсалес
62'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Д. Кьеллини
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Т. Тильман
️️️️
К. Акоста
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фариас
Пас отдал
Т. Авилес
Желтая карточка
М. Богуш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
99
Кристиан Оливера
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4-1-2-1-2
77
МакКартни
33
Лонг
14
Кьеллини
3
Акоста
14
Паленсия
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
99
Буанга
9
Гонсалес
10
Вела
3-3-2-2
12
Каллендер
27
Кривцов
4
Миллер
2
Йедлин
17
Авилес
5
Бускетс
18
Альба
25
Гомес
8
Кремаски
10
Месси
38
Фариас
14
Паленсия
6
Паласиос
6
Паласиос
14
Паленсия
14
Кьеллини
3
Мурильо
3
Мурильо
14
Кьеллини
3
Акоста
11
Тильман
11
Тильман
3
Акоста
6
Санчес
10
Крастев
10
Крастев
6
Санчес
9
Гонсалес
99
Оливера
99
Оливера
9
Гонсалес
18
Альба
32
Аллен
32
Аллен
18
Альба
8
Кремаски
14
Арройо
14
Арройо
8
Кремаски
25
Гомес
13
Ульоа
13
Ульоа
25
Гомес
38
Фариас
9
Кампана
9
Кампана
38
Фариас
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Интер Майами
71
Максим Крепо
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
71
Максим Крепо
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Лос-Анджелес - Интер Майами
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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