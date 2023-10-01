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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Интер Майами - Нью-Йорк Сити: обзор матча 01 октября 2023
Интер Майами
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
90+5'
Д. Мартинес
77'
С. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
Н. Аллен
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Р. Тэйлор
90'
+5
88'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
С. Родригес
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
С. Кривцов
82'
81'
Желтая карточка
A. Jasson
77'
ГОЛ! 0:1!
С. Родригес
Пас отдал
Т. Грэй
73'
Замена
К. Паркс
️️️️
М. Бакрар
Замена
Ж. Мота
️️️️
Д. Арройо
73'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Л. Кампана
72'
Желтая карточка
Д. Арройо
70'
Желтая карточка
С. Кривцов
69'
Желтая карточка
Ф. Фариас
62'
52'
Желтая карточка
Р. Ледесма
46'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Т. Магно
Желтая карточка
Т. Авилес
40'
Желтая карточка
Б. Кремаски
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
4-3-1-1-1
12
Каллендер
32
Аллен
27
Кривцов
4
Миллер
17
Авилес
8
Руис
5
Бускетс
14
Арройо
8
Кремаски
38
Фариас
9
Кампана
4-1-2-3
49
Фриз
24
Грэй
13
Мартинс
6
Сэндс
33
Риса
8
Переа
8
Родригес
11
Магно
22
О'Тул
17
71
Бакрар
27
Кривцов
21
Тэйлор
21
Тэйлор
27
Кривцов
14
Арройо
10
Мота
10
Мота
14
Арройо
9
Кампана
77
Мартинес
77
Мартинес
9
Кампана
71
Бакрар
55
Паркс
55
Паркс
71
Бакрар
11
Магно
37
Ледесма
37
Ледесма
11
Магно
8
Родригес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
8
Родригес
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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