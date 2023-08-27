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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами: обзор матча 27 августа 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
0 : 2
Завершен
Интер Майами
37'
Д. Гомес
89'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
89'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Б. Кремаски
Желтая карточка
А. Рейес
87'
84'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Д. Гомес
Замена
В. Кармона
️️️️
К. Харпер
84'
Замена
J. Cabezas
️️️️
O. Fernandez
77'
72'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Ф. Фариас
Замена
К. Бурк
️️️️
Ф. Амайя
66'
60'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Д. Руис
60'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Р. Тэйлор
60'
Замена
Л. Месси
️️️️
Л. Кампана
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Йервуд
46'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомес
Пас отдал
Н. Аллен
20'
Желтая карточка
Т. Авилес
Желтая карточка
К. Харпер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Давид Руис
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-3-2
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
16
Йервуд
82
Лукиньяс
25
Амайя
17
Харпер
13
Маноэл
22
4-2-2-1-1
12
Каллендер
32
Аллен
17
Авилес
4
Миллер
18
Альба
14
Арройо
8
Руис
25
Гомес
21
Тэйлор
38
Фариас
9
Кампана
16
Йервуд
6
Страуд
6
Страуд
16
Йервуд
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
25
Амайя
7
Бурк
7
Бурк
25
Амайя
17
Харпер
16
Кармона
16
Кармона
17
Харпер
22
7
7
22
21
Тэйлор
2
Йедлин
2
Йедлин
21
Тэйлор
8
Руис
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Руис
38
Фариас
8
Кремаски
8
Кремаски
38
Фариас
25
Гомес
19
Робинсон
19
Робинсон
25
Гомес
9
Кампана
10
Месси
10
Месси
9
Кампана
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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