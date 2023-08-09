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    Данил Аносов - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Данил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Аносов
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Родной город Белгород
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2023 81' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    90'
    20.09.2023 Был в запасе ЦСКА (Москва) 1:1
    (4:2)п    		 Сочи (Сочи)
    30.08.2023 62' -90' Сочи (Сочи) 0:0
    (4:5)п    		 ЦСКА (Москва)
    09.08.2023 61' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Сочи (Сочи)
    Россия
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