Данил Аносов - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Аносов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Белгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Данил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Аносов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Белгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2023
|81' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|90'
|20.09.2023
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Сочи (Сочи)
|30.08.2023
|62' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
(4:5)п
|ЦСКА (Москва)
|09.08.2023
|61' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)