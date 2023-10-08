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    Assan Ouédraogo - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Assan Ouédraogo
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 16 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2024 1' -82' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Ганза (Росток)
    07.05.2024 46' -90' Оснабрюк (Оснабрюк) 0:4 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    65'
    27.04.2024 75' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 Фортуна (Дюссельдорф)
    07.04.2024 1' -64' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17'
    31.03.2024 79' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Карлсруэ (Карлсруэ)
    17.03.2024 71' -90' Герта (Берлин) 5:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    09.03.2024 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:3 Падерборн (Падерборн)
    28.10.2023 65' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    72' 90'
    22.10.2023 1' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    71'
    08.10.2023 86' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Герта (Берлин)
    29.09.2023 1' -65' Падерборн (Падерборн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    23.09.2023 66' -90' Санкт-Паули (Гамбург) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.09.2023 1' -86' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Магдебург (Магдебург)
    02.09.2023 1' -71' Веен (Висбаден) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.08.2023 1' -77' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Хольштайн (Киль)
    20.08.2023 46' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    05.08.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
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