Assan Ouédraogo - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Assan Ouédraogo
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Assan Ouédraogo
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|16
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -82'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Ганза (Росток)
|07.05.2024
|46' -90'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:4
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|65'
|27.04.2024
|75' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Фортуна (Дюссельдорф)
|07.04.2024
|1' -64'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17'
|31.03.2024
|79' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|17.03.2024
|71' -90'
|Герта (Берлин)
|5:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:3
|Падерборн (Падерборн)
|28.10.2023
|65' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|72' 90'
|22.10.2023
|1' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|71'
|08.10.2023
|86' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Герта (Берлин)
|29.09.2023
|1' -65'
|Падерборн (Падерборн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|23.09.2023
|66' -90'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.09.2023
|1' -86'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Магдебург (Магдебург)
|02.09.2023
|1' -71'
|Веен (Висбаден)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.08.2023
|1' -77'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Хольштайн (Киль)
|20.08.2023
|46' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|05.08.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)