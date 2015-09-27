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    Амаури - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Амаури
    Фамилия Карвалью Де Оливейра
    Состав Без клуба
    Родной город Карапиcуиба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2015 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
    05.12.2015 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    28.11.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    08.11.2015 82' -90' Торино (Турин) 0:1 Интер (Милан)
    31.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Торино (Турин)
    28.10.2015 Был в запасе Торино (Турин) 3:3 Дженоа (Генуя)
    25.10.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Торино (Турин)
    17.10.2015 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Милан (Милан)
    03.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
    27.09.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Палермо (Палермо)
    23.09.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Торино (Турин)
    20.09.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    13.09.2015 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Торино (Турин)
    30.08.2015 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
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