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Амаури
Статистика
Амаури - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1980 (46), Карапиcуиба
#11 | Нападающий
186 см | 83 кг
Италия | Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 1
20.12.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 1
05.12.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
28.11.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
08.11.2015
Интер
82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2 : 1
31.10.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
3 : 3
28.10.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
25.10.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2 : 1
03.10.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
2 : 1
27.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 0
23.09.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 0
20.09.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 2
13.09.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 1
30.08.2015
Фиорентина
Был в запасе
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