|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|08.11.2015
|82' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Интер (Милан)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Торино (Турин)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:3
|Дженоа (Генуя)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Торино (Турин)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Милан (Милан)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Торино (Турин)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Торино (Турин)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)