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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 31 октября 2015
Ювентус
31.10.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Торино
19'
П. Погба
90+3'
Х. Куадрадо
51'
Ч. Бово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Сандро
90'
+3
90'
Желтая карточка
Б. Перес
88'
Замена
А. Белотти
️️️️
М. Лопес
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Дибала
87'
Желтая карточка
П. Погба
81'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Мората
78'
76'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
65'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Базелли
61'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
К. Молинаро
51'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Бово
Пас отдал
Д. Базелли
37'
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
А. Мората
27'
21'
Желтая карточка
А. Аква
21'
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
Х. Куадрадо
19'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
С. Хедира
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
15
Барцальи
8
Погба
10
Эрнанес
28
Хедира
19
Падоин
10
Маркизио
21
Дибала
21
Мората
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
18
Аква
5
Вивес
33
Базелли
33
Перес
27
Квальярелла
11
Лопес
28
Хедира
7
Куадрадо
7
Куадрадо
28
Хедира
21
Дибала
26
Сандро
26
Сандро
21
Дибала
21
Мората
9
Манджукич
9
Манджукич
21
Мората
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
33
Базелли
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Базелли
11
Лопес
11
Белотти
11
Белотти
11
Лопес
Остались в запасе
Ювентус
Торино
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Торино
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Россия 2
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