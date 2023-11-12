Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эванс Менса - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1998 (28)
#77 | Нападающий
165 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо-БелАЗ
12
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
СКА-1938
1 : 2
12.11.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
04.11.2023
Гомель
1' - 53'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
28.10.2023
Торпедо-БелАЗ
1' - 61'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
20.10.2023
Неман
78' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
0 : 1
08.10.2023
Торпедо-БелАЗ
90' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
30.09.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
15.09.2023
Славия-Мозырь
76' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
1 : 2
01.09.2023
Торпедо-БелАЗ
80' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2023
Белшина
1' - 60'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
06.08.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.07.2023
Динамо Мн
79' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 0
01.07.2023
Торпедо-БелАЗ
1' - 78'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.06.2023
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 3
11.06.2023
Торпедо-БелАЗ
1' - 64'
50'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.06.2023
Шахтер
77' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
2
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
2
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
3
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+