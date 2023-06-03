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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Торпедо-БелАЗ - Шахтер: обзор матча 03 июня 2023
Торпедо-БелАЗ
03.06.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
81'
В. Побудей
29'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Шахтер
ГОЛ! 1:1!
В. Побудей
81'
80'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
М. Скавыш
Замена
Э. Менса
️️️️
А. Ксенофонтов
77'
74'
Желтая карточка
А. Шрамченко
Желтая карточка
К. Глущенков
74'
72'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Ахмеди
Замена
В. Горбачик
️️️️
А. Чиж
60'
Желтая карточка
А. Чиж
55'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
В. Ахмеди
Желтая карточка
К. Премудров
20'
Желтая карточка
Е. Шевченко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
4
Владимир Манаев
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
77
Эванс Менса
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
2
Чиж
3
Глущенков
5
Бурко
6
Мякиш
11
Лисакович
6
Премудров
80
Ксенофонтов
30
Побудей
21
Шевченко
3-1-2-1-2
1
Игнатович
99
Шевченко
6
Динга
12
Гружевский
8
Капленко
28
Забелин
30
Ахмеди
8
Шрамченко
15
Скавыш
21
Карпицкий
80
Ксенофонтов
77
Менса
77
Менса
80
Ксенофонтов
2
Чиж
33
Горбачик
33
Горбачик
2
Чиж
30
Ахмеди
13
Николаевич
13
Николаевич
30
Ахмеди
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Шахтер
25
Тимофей Юрасов
ВР
4
Владимир Манаев
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
11
Стив Траоре
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
4
Владимир Манаев
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
11
Стив Траоре
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Шахтер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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