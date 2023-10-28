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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Шахтер - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 28 октября 2023
Шахтер
28.10.2023, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
64'
К. Премудров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
В. Кабышев
88'
84'
Желтая карточка
К. Премудров
Желтая карточка
В. Ахмеди
84'
Замена
В. Кабышев
️️️️
В. Ахмеди
84'
79'
Замена
А. Бутько
️️️️
В. Горбачик
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Премудров
61'
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
61'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Э. Менса
17'
Пенальти не реализован!
Е. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
21
Maksim Zyl
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
4-1-2-3
1
Игнатович
12
Гружевский
28
Янковский
3
Баранок
25
Макаренко
8
Капленко
30
Ахмеди
18
Корзун
15
Скавыш
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
3-2-3-2
25
Юрасов
3
Глущенков
13
Залеский
11
Левицкий
6
Премудров
11
Лисакович
29
Пацко
77
Менса
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
30
Ахмеди
19
Кабышев
19
Кабышев
30
Ахмеди
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
Лисакович
6
Мякиш
6
Мякиш
Лисакович
77
Менса
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
77
Менса
33
Горбачик
70
Бутько
70
Бутько
33
Горбачик
Остались в запасе
Шахтер
Торпедо-БелАЗ
89
Алексей Гарост
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Шахтер - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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