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    Абдулла Абдуллаев - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Абдулла
    Фамилия Абдуллаев
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 2002 (22 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2023 73' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Динамо (Киев)
    29.05.2023 73' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    25.05.2023 Был в запасе Ингулец (Петрово) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    21.05.2023 52' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:0 Металлист (Харьков)
    14.05.2023 1' -90' Верес (Ровно) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    08.05.2023 59' -90' Заря (Луганск) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    04.05.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:0 Рух (Львов)
    29.04.2023 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    23.04.2023 Был в запасе Львов (Львов) 0:2 Металлист 1925 (Харьков)
    09.04.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    02.04.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    11.03.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    05.03.2023 46' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:7 Шахтер (Донецк)
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