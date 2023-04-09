Абдулла Абдуллаев - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2023
|73' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Динамо (Киев)
|29.05.2023
|73' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.05.2023
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|21.05.2023
|52' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|14.05.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|08.05.2023
|59' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.05.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Рух (Львов)
|29.04.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.03.2023
|46' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)