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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Харьков
Ворскла - Харьков: обзор матча 18 марта 2023
Ворскла
18.03.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Харьков
Желтая карточка
А. Челядин
74'
Желтая карточка
Р. Степанюк
72'
Замена
Д. Черныш
️️️️
Д. Олейник
70'
Желтая карточка
Ф. Родригес
66'
62'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
55'
Желтая карточка
М. Жичиков
46'
Замена
Р. Русин
️️️️
В. Дмитренко
Желтая карточка
Д. Олейник
20'
10'
Желтая карточка
В. Дмитренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
Харьков
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-2-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
95
Родригес
38
Челядин
7
Степанюк
17
Чеснаков
44
Пердута
16
Олейник
17
Сефери
4-1-2-3
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
17
Курило
23
Шершень
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
77
Бычек
22
Дмитренко
16
Олейник
40
Черныш
40
Черныш
16
Олейник
Рамирес
45
Хрипчук
45
Хрипчук
Рамирес
8
Вачиберадзе
27
Кравченко
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
22
Дмитренко
10
Русин
10
Русин
22
Дмитренко
Остались в запасе
Ворскла
Харьков
23
Александр Домолега
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
Остались в запасе
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Ворскла - Харьков
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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