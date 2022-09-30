Вадим Милько - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Милько
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Милько
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|12
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|64' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|01.12.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|85'
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|19.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|65'
|13.11.2022
|1' -81'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|31' 34'
|05.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|07.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|90'
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|34'
|28.08.2022
|1' -46'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)
|5' 36'