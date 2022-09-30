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    Вадим Милько - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Отчество Иванович
    Фамилия Милько
    Команда Колос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 августа 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 64' - 90' Кривбасс 1:0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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