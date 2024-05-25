Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Милько - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1986 (40)
#14 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
21
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Заря
0 : 1
25.05.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Колос
1 : 3
13.05.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 1
09.05.2024
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо К
5 : 0
05.05.2024
Колос
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 0
28.04.2024
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ворскла
0 : 2
20.04.2024
Колос
1' - 90'
7'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
1 : 0
14.04.2024
Колос
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 2
31.03.2024
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
1 : 0
16.03.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
08.03.2024
Колос
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Колос
0 : 1
02.03.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
0 : 2
25.02.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Черноморец
1 : 0
10.12.2023
Колос
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
02.12.2023
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
2 : 0
10.11.2023
Минай
1' - 85'
18'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.11.2023
Колос
69' - 90'
79'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 1
28.10.2023
Динамо К
1' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
0 : 1
21.10.2023
Колос
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 0
07.10.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
01.10.2023
Полесье
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 77'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Днепр-1
1 : 1
17.09.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 3
03.09.2023
Кривбасс
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Колос
0 : 2
27.08.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
1 : 1
19.08.2023
Колос
Был в запасе
Главные новости
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
8
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+