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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Колос
Александрия - Колос: обзор матча 21 октября 2023
Александрия
21.10.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Колос
45+1'
В. Лучкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Колос
Желтая карточка
С. Логинов
89'
80'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Милько
53'
Красная карточка
К. Попов
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Лучкевич
Замена
В. Погорилый
️️️️
К. Ковалец
26'
18'
Желтая карточка
В. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Юрий Гура
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
5
Жеовани
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-1-4-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
5
Савченко
18
Логинов
91
Михайленко
45
Калитвинцев
66
Сигеев
8
Смирный
50
Шостак
14
Шулянский
6
Ковалец
3-3-1-1-2
23
Фесюн
4
Бондаренко
7
Лучкевич
6
Бурда
29
Емец
7
Демченко
5
Черноморец
14
Милько
97
Ильин
19
11
Попов
6
Ковалец
88
Погорилый
88
Погорилый
6
Ковалец
14
Милько
90
Богданов
90
Богданов
14
Милько
Остались в запасе
Александрия
Колос
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
5
Жеовани
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
5
Жеовани
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Александрия - Колос
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
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