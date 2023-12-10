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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Колос
Черноморец - Колос: обзор матча 10 декабря 2023
Черноморец
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Колос
84'
Желтая карточка
Н. Бурда
80'
Замена
П. Ореховский
️️️️
В. Милько
73'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
А. Салабай
Желтая карточка
Л. Гучек
64'
61'
Замена
С. Болбат
️️️️
В. Велетень
61'
Замена
С. Мякушко
️️️️
О. Ильин
56'
Желтая карточка
Н. Золотов
46'
Замена
Н. Золотов
️️️️
В. Лучкевич
Замена
А. Авагимян
️️️️
С. Айеде
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Варакута
29
Гучек
3
Ермаков
22
Путря
27
Васильев
8
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
77
Штогрин
45
Айеде
3-3-1-2-1
23
Фесюн
4
Бондаренко
6
Бурда
7
Лучкевич
5
Черноморец
7
Демченко
29
Емец
14
Милько
10
Велетень
97
Ильин
17
Салабай
45
Айеде
10
Авагимян
10
Авагимян
45
Айеде
7
Лучкевич
35
Золотов
35
Золотов
7
Лучкевич
10
Велетень
50
Болбат
50
Болбат
10
Велетень
14
Милько
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Милько
17
Салабай
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
17
Салабай
97
Ильин
33
Мякушко
33
Мякушко
97
Ильин
Остались в запасе
Черноморец
Колос
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Черноморец - Колос
1
2
Всего ударов по воротам
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
2
4
Удары мимо ворот
2
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Черноморец
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