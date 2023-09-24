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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Колос
Харьков - Колос: обзор матча 24 сентября 2023
Харьков
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Колос
Желтая карточка
А. Габелок
89'
77'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Милько
Замена
А. Моура
️️️️
Р. Русин
68'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Дмитренко
59'
57'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Салабай
56'
Замена
С. Болбат
️️️️
В. Велетень
56'
Замена
С. Мякушко
️️️️
D. Carioca
Желтая карточка
В. Дмитренко
45'
+1
41'
Замена
Н. Золотов
️️️️
А. Цуриков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Ари Моура
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мозиль
17
Курило
20
Червак
3
Безуглый
29
Жичиков
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
22
Дмитренко
10
Русин
97
Сидоров
4-1-2-1-2
23
Фесюн
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Лучкевич
5
Черноморец
7
Демченко
14
Милько
9
Цуриков
10
Велетень
19
17
Салабай
10
Русин
7
Моура
7
Моура
10
Русин
22
Дмитренко
28
Юсов
28
Юсов
22
Дмитренко
9
Цуриков
35
Золотов
35
Золотов
9
Цуриков
10
Велетень
50
Болбат
50
Болбат
10
Велетень
14
Милько
90
Богданов
90
Богданов
14
Милько
19
33
Мякушко
33
Мякушко
19
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
Остались в запасе
Харьков
Колос
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Харьков - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
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