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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Полесье
Колос - Полесье: обзор матча 01 октября 2023
Колос
01.10.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Полесье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Полесье
84'
Замена
Ариэлсон
️️️️
В. Грицук
84'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
В. Танковский
84'
Замена
Д. Шастал
️️️️
Б. Макуана
Замена
️️️️
Д. Безбородько
81'
Замена
В. Милько
️️️️
А. Богданов
81'
Замена
О. Ильин
️️️️
С. Болбат
75'
Желтая карточка
В. Лучкевич
70'
Замена
В. Велетень
️️️️
D. Carioca
60'
52'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Желтая карточка
А. Богданов
48'
46'
Желтая карточка
В. Танковский
45'
Желтая карточка
Б. Макуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
22
Василий Грицук
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Колос
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
3-3-1-2
23
Фесюн
4
Бондаренко
6
Бурда
7
Лучкевич
29
Емец
7
Демченко
50
Болбат
90
Богданов
19
21
Безбородько
3-5-2
71
Бойко
44
Чоботенко
77
Кушниренко
29
Смоляков
22
Грицук
31
Шабанов
6
Танковский
59
Козак
17
Морозко
28
Будковский
2
Макуана
90
Богданов
14
Милько
14
Милько
90
Богданов
50
Болбат
97
Ильин
97
Ильин
50
Болбат
19
10
Велетень
10
Велетень
19
6
Танковский
55
Крушинский
55
Крушинский
6
Танковский
22
Грицук
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
22
Грицук
2
Макуана
7
Шастал
7
Шастал
2
Макуана
Остались в запасе
Колос
Полесье
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Колос - Полесье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
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