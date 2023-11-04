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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Колос
ЛНЗ - Колос: обзор матча 04 ноября 2023
ЛНЗ
04.11.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Колос
20'
С. Шестаков
79'
В. Милько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Колос
89'
Желтая карточка
А. Салабай
Замена
O. Tarasenko
️️️️
С. Шестаков
82'
Замена
М. Прядун
️️️️
Д. Олейник
82'
Желтая карточка
Д. Олейник
80'
80'
Замена
В. Велетень
️️️️
С. Мякушко
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Милько
79'
Замена
А. Салабай
️️️️
Д. Безбородько
Желтая карточка
Г. Пеньков
78'
Желтая карточка
Н. Муравский
71'
69'
Желтая карточка
В. Емец
69'
Замена
В. Милько
️️️️
А. Богданов
Замена
В. Наумец
️️️️
А. Савин
69'
63'
Замена
С. Болбат
️️️️
О. Ильин
63'
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Демченко
Желтая карточка
М. Ковалев
38'
28'
Желтая карточка
А. Богданов
ГОЛ! 1:0!
С. Шестаков
Пас отдал
Н. Муравский
20'
Замена
Д. Олейник
️️️️
И. Калюжный
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-3-2-2
94
Пеньков
34
Муравский
55
Ковалев
17
Норенков
37
Рыбалка
5
Калюжный
77
Савин
18
Бойко
7
Шестаков
9
95
Стасюк
3-3-1-2-1
23
Фесюн
7
Лучкевич
4
Бондаренко
6
Бурда
29
Емец
7
Демченко
5
Черноморец
90
Богданов
97
Ильин
33
Мякушко
21
Безбородько
7
Шестаков
90
90
7
Шестаков
5
Калюжный
16
Олейник
16
Олейник
5
Калюжный
77
Савин
9
Наумец
9
Наумец
77
Савин
Олейник
9
Прядун
9
Прядун
Олейник
97
Ильин
50
Болбат
50
Болбат
97
Ильин
7
Демченко
10
Ореховский
10
Ореховский
7
Демченко
90
Богданов
14
Милько
14
Милько
90
Богданов
33
Мякушко
10
Велетень
10
Велетень
33
Мякушко
21
Безбородько
17
Салабай
17
Салабай
21
Безбородько
Остались в запасе
ЛНЗ
Колос
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Кирилл Попов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Кирилл Попов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча ЛНЗ - Колос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Назарий Дьордь
(Ужгород)
Стадион:
Черкасы-Арена
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