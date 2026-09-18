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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Кривбасс
Богдан Хома
Статистика
€ 100 тыс
Богдан Хома - статистика
Кривбасс
2 апреля 2003 (23), Днепропетровск
#1 | Вратарь
196 см
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Кривбасс
2 : 2
05.09.2026
Колос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 1
18.05.2024
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
1 : 1
13.04.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кривбасс
1 : 1
08.04.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
0 : 2
30.03.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
1 : 0
16.03.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
09.03.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер
5 : 1
03.03.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
12.11.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
3 : 0
28.10.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Кривбасс
1 : 0
08.10.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Ворскла
1 : 4
23.09.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
2 : 1
17.09.2023
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 3
03.09.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
3 : 3
20.08.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 0
30.07.2023
Кривбасс
Был в запасе
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