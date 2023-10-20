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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Кривбасс
Харьков - Кривбасс: обзор матча 20 октября 2023
Харьков
20.10.2023, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Кривбасс
39'
Б. Вачиберадзе
3'
М. Задерака
32'
О. Кожушко
68'
М. Задерака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Кривбасс
Замена
Д. Капинус
️️️️
М. Фарина
80'
Замена
А. Моура
️️️️
Р. Русин
79'
68'
ГОЛ! 1:3!
М. Задерака
Замена
К. Бычек
️️️️
В. Дмитренко
59'
54'
Замена
Ж. По
️️️️
Д. Кузик
46'
Замена
В. Семотюк
️️️️
Д. Бизимана
45'
+1
Желтая карточка
Д. Бизимана
Желтая карточка
В. Дмитренко
42'
ГОЛ! 1:2!
Б. Вачиберадзе
39'
32'
ГОЛ! 0:2!
О. Кожушко
Пас отдал
Р. Дебелко
Желтая карточка
А. Борячук
25'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Задерака
Пас отдал
Н. Татарков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сидоренко
74
Фарина
3
Ткачук
3
Безуглый
29
Жичиков
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
22
Дмитренко
10
Русин
23
Борячук
4-1-3-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
8
Бизимана
20
Задерака
77
Понедельник
11
Татарков
27
Дебелко
7
Кожушко
74
Фарина
2
Капинус
2
Капинус
74
Фарина
22
Дмитренко
77
Бычек
77
Бычек
22
Дмитренко
10
Русин
7
Моура
7
Моура
10
Русин
8
Бизимана
91
Семотюк
91
Семотюк
8
Бизимана
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
Остались в запасе
Харьков
Кривбасс
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Харьков - Кривбасс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
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0 : 3
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