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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Александрия
Кривбасс - Александрия: обзор матча 02 декабря 2023
Кривбасс
02.12.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
79'
Ж. По
83'
Д. Бизимана
30'
А. Шулянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Александрия
88'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
Б. Белошевский
ГОЛ! 2:1!
Д. Бизимана
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. По
Пас отдал
Т. Стецков
79'
76'
Желтая карточка
Е. Смирный
Замена
Ж. По
️️️️
Д. Кузик
74'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
74'
65'
Желтая карточка
Г. Ермаков
Замена
К. Приходько
️️️️
Р. Дебелко
65'
64'
Замена
А. Микитишин
️️️️
Жеовани
64'
Замена
В. Погорилый
️️️️
А. Кулаков
53'
Желтая карточка
Р. Плакса
46'
Замена
Б. Белошевский
️️️️
А. Шулянский
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Задерака
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Шулянский
10'
Желтая карточка
Жеовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Родион Плакса
АП
5
Жеовани
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
7
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
33
José Hernández
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-2-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
23
Илич
8
Бизимана
77
Понедельник
20
Задерака
7
Кожушко
27
Дебелко
2-1-3-2-2
1
Ермаков
4
Кравченко
5
Савченко
23
Копина
66
Сигеев
50
Шостак
8
Смирный
10
Плакса
14
Шулянский
10
Кулаков
5
Жеовани
27
Дебелко
29
Приходько
29
Приходько
27
Дебелко
20
Задерака
7
Близниченко
7
Близниченко
20
Задерака
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
14
Шулянский
6
Белошевский
6
Белошевский
14
Шулянский
Белошевский
23
Кулаковский
23
Кулаковский
Белошевский
5
Жеовани
7
Микитишин
7
Микитишин
5
Жеовани
10
Кулаков
88
Погорилый
88
Погорилый
10
Кулаков
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
33
José Hernández
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
33
José Hernández
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Кривбасс - Александрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Yuri Ivanov, Ukraine
Стадион:
Металлург
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