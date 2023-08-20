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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 20 августа 2023
Кривбасс
20.08.2023, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Шахтер
24'
Д. Хомченовский
44'
О. Кожушко
64'
Д. Бескоровайный
8'
А. Кащук
18'
Д. Крыськив
42'
Д. Крыськив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Шахтер
Желтая карточка
В. Близниченко
90'
+7
90'
+5
Вторая желтая
Д. Чигринский
90'
+4
Замена
Е. Конопля
️️️️
Г. Гочолеишвили
90'
+1
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
А. Понедельник
87'
85'
Красная карточка
А. Бондаренко
Замена
К. Приходько
️️️️
Х. Илич
81'
Замена
В. Близниченко
️️️️
Д. Бизимана
80'
Красная карточка
Д. Хомченовский
74'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
М. Лунев
71'
ГОЛ! 3:3!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
М. Задерака
64'
62'
Замена
К. Келси
️️️️
А. Кащук
62'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Д. Крыськив
Замена
Р. Дебелко
️️️️
О. Кожушко
46'
ГОЛ! 2:3!
О. Кожушко
Пас отдал
И. Дибанго
44'
42'
ГОЛ! 1:3!
Д. Крыськив
Пас отдал
А. Бондаренко
36'
Желтая карточка
Д. Топалов
Желтая карточка
О. Кожушко
33'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
32'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хомченовский
Пас отдал
И. Дибанго
24'
18'
ГОЛ! 0:2!
Д. Крыськив
Пас отдал
Д. Сикан
Желтая карточка
Д. Хомченовский
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Кащук
Пас отдал
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
3-2-3-2
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
8
Бизимана
23
Илич
10
Хомченовский
77
Понедельник
20
Задерака
7
Кожушко
14
Лунев
3-1-1-3-2
31
Ризнык
12
Гочолеишвили
22
Матвиенко
19
Чигринский
27
Степаненко
8
Крыськив
7
Кащук
19
Бондаренко
12
Топалов
14
Сикан
21
Зубков
23
Илич
29
Приходько
29
Приходько
23
Илич
14
Лунев
11
Вакулко
11
Вакулко
14
Лунев
8
Бизимана
7
Близниченко
7
Близниченко
8
Бизимана
7
Кожушко
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Кожушко
12
Гочолеишвили
22
Конопля
22
Конопля
12
Гочолеишвили
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
7
Кащук
19
Келси
19
Келси
7
Кащук
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
5
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
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