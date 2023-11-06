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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Кривбасс
Полесье - Кривбасс: обзор матча 06 ноября 2023
Полесье
06.11.2023, понедельник, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
54'
А. Козак
39'
Д. Кузик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Кривбасс
90'
+2
Замена
Д. Устименко
️️️️
О. Кожушко
90'
Желтая карточка
О. Кожушко
Замена
Д. Шастал
️️️️
Ариэлсон
83'
81'
Замена
В. Близниченко
️️️️
Д. Кузик
Замена
V. Ogirya
️️️️
Б. Крушинский
75'
62'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
62'
Замена
К. Приходько
️️️️
Р. Дебелко
ГОЛ! 1:1!
А. Козак
Пас отдал
Б. Макуана
54'
Замена
А. Козак
️️️️
D. Yanakov
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузик
Пас отдал
Т. Стецков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
59
Артем Козак
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-2-2-3
71
Бойко
55
Крушинский
77
Кушниренко
44
Чоботенко
29
Смоляков
3
Тэйлор
31
Шабанов
6
Танковский
99
Ариэлсон
2
Макуана
77
4-2-2-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
77
Понедельник
7
Кожушко
27
Дебелко
77
59
Козак
59
Козак
77
55
Крушинский
37
37
55
Крушинский
99
Ариэлсон
7
Шастал
7
Шастал
99
Ариэлсон
27
Дебелко
29
Приходько
29
Приходько
27
Дебелко
17
Кузик
7
Близниченко
7
Близниченко
17
Кузик
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
7
Кожушко
9
Устименко
9
Устименко
7
Кожушко
Остались в запасе
Полесье
Кривбасс
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Полесье - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Kateryna Monzul, Ukraine
Стадион:
Центральный
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