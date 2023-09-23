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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 23 сентября 2023
Ворскла
23.09.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Кривбасс
18'
А. Челядин
31'
М. Задерака
36'
О. Кожушко
51'
О. Кожушко
82'
И. Дибанго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Кривбасс
82'
ГОЛ! 1:4!
И. Дибанго
Пас отдал
Р. Дебелко
76'
Замена
Ж. По
️️️️
М. Задерака
71'
Замена
К. Приходько
️️️️
Ю. Вакулко
71'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
N. Yakubu
69'
62'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
О. Кожушко
Желтая карточка
N. Yakubu
57'
51'
ГОЛ! 1:3!
О. Кожушко
Желтая карточка
T. Cunha
43'
36'
ГОЛ! 1:2!
О. Кожушко
Пас отдал
Ю. Вакулко
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Задерака
Пас отдал
Д. Бизимана
21'
Желтая карточка
О. Кожушко
ГОЛ! 1:0!
А. Челядин
Пас отдал
Р. Степанюк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-4-1-2
77
Исенко
74
18
Павлюк
25
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
9
Корниенко
44
Пердута
14
Кане
30
Нестеренко
3-3-3-1
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
8
Бизимана
23
Илич
11
Вакулко
20
Задерака
77
Понедельник
10
Хомченовский
7
Кожушко
25
45
Хрипчук
45
Хрипчук
25
11
Вакулко
29
Приходько
29
Приходько
11
Вакулко
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
20
Задерака
97
По
97
По
20
Задерака
7
Кожушко
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Кожушко
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
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